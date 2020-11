Egitto, decapitati i vertici della ong con cui collaborava Patrick Zaki: in manette anche il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek (Di venerdì 20 novembre 2020) Ennesimo arresto, il terzo in quattro giorni, che ha decapitato i vertici della ong egiziana Eipr, la stessa con cui per anni ha collaborato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato all’aeroporto del Cairo ormai nove mesi e mezzo fa. Stavolta le forze di sicurezza hanno colpito il pezzo principale dell’organizzazione che si occupa di diritti umani, portando davanti al giudice della procura il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek. Modalità fotocopia a quella degli altri due colleghi, il direttore amministrativo Mohamed Bashir, prelevato domenica, e il responsabile dell’unità di giustizia penale, Karim Ennarah: gli agenti sono entrati nelle abitazioni dei tre al Cairo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Ennesimo arresto, il terzo in quattro giorni, che ha decapitato iong egiziana Eipr, la stessa con cui per anni ha collaborato, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato all’aeroporto del Cairo ormai nove mesi e mezzo fa. Stavolta le forze di sicurezza hanno colpito il pezzo principale dell’organizzazione che si occupa di diritti umani, portando davanti al giudiceprocura il. Modalità fotocopia a quella degli altri due colleghi, ilamministrativo Mohamed Bashir, prelevato domenica, e il responsabile dell’unità di giustizia penale, Karim Ennarah: gli agenti sono entrati nelle abitazioni dei tre al Cairo ...

