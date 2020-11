DIRETTA MotoGP | GP Portogallo LIVE | FP2 in tempo reale a Portimao

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alladelle prove libere 2 del GP di2020, ultima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di. Si torna in pista sul tracciato in terra lusitana, dove la massima categoria del motosport corre per la prima volta in carriera. La sessione mattutina ha permesso ai centauri di iniziare a trovare il feeling con questa pista, nel pomeriggio i piloti avranno a disposizione altri 70 minuti per conoscere meglio il tracciato dell’Algarve e ottimizzare la messa a punto sulle proprie moto in vista delle qualifiche e della gara. Miguel Oira è stato il migliore in mattinata, il portoghese della KTM ...