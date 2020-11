Covid, Iss: «In Italia indice Rt scende a 1,18 Ricoveri ad alto rischio in 17 regioni» (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid, in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le regioni sono... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 novembre 2020), in un'divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte lesono...

RaiNews : Due settimane fa era pari a 1,72 ma non bisogna allentare la tensione, anche perché 'l'aumento continuo dei ricover… - zaiapresidente : ?? Ieri in Veneto abbiamo avviato la sperimentazione dei test di autodiagnosi per il Covid. Si acquisteranno per poc… - marcocappato : L'Istituto Superiore di Sanità fornirà i #dati #COVID19 all'Accademia dei Lincei. Bene. Ma non c'è motivo valido pe… - SkyTG24 : Monitoraggio Covid, tra poco la conferenza stampa del Ministero della Salute e dell'Iss - FGoria : COVID-19. ISS: BASILICATA REGIONE CON INDICE DI CONTAGIO PIU' ALTO - ANSA Occhio @PAnnicchino e @sergioragone -