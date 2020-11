Coliformi nell’acqua del nido di Uboldo | “Niente allarmismi | non è intaccato l’acquedotto”

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tracce diall’asilo“Aquilone” di: è stato quindi vietato di bere l’acqua del rubinetto e occorre bollirla per farne uso in cucina. Ma non è il caso di fare: il problema è limitato solo a questo plesso scolastico e non interessa l’intero acquedotto comunale. Per tranquillizzare i cittadini, dopo le td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.