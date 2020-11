«Vietare i colpi di testa ai bambini» Il baronetto Hurst irrompe nel dibattito inglese sulla demenza

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ciclicamente torna sulle pagine sportive dei principali giornali inglesi un argomento che altrove è totalmente trascurato: il rapporto strettissimo trae i traumi allache subisce un calciatore nell’arco della propria vita, dai primidialla scuola calcio fino al professionismo. Una questione oggetto di numerosi studi scientifici che hanno ormai evidenziato che gli ex calciatori hanno da due a cinque volte più probabilità di morire per malattie degenerative del cervello. In Inghilterra la questione è tornata prepotente dopo la notizia che l’Associazione dei calciatori professionisti sta istituendo una nuova task force per approfondire ulteriormente. Il sindacato si collaborerà con Dawn Astle, figlia dell’ex attaccante del West Brom e dell’Inghilterra Jeff Astle, e con l’ex attaccante del ...