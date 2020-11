Trump fuori di testa, annuncia una conferenza di Rudy Giuliani: 'Siamo in cammino verso la vittoria' (Di giovedì 19 novembre 2020) Siamo alla farsa: nonostante da tutti gli Stati dove era stato chiesto il riconteggio Biden risulti comunque vincitore e non ci sia stato nessuno spostamento di voto, Donald Trump ha annunciato per le ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020)alla farsa: nonostante da tutti gli Stati dove era stato chiesto il riconteggio Biden risulti comunque vincitore e non ci sia stato nessuno spostamento di voto, Donaldhato per le ...

globalistIT : #Trump vive in un mondo tutto suo... - diTerralba : Non sarò mai e poi mai per Biden o i Dem in genere, ma direi che qui Trump la sta facendo molto fuori dal vaso... (… - Pablo516569 : @SuxxTweeter Si anche perché le figure opache del GOP al senato hanno interesse a far fuori Trump. Con luibè finito… - maestrodistrada : Continuiamo ad essere in pochi a percepirlo. Spero in qualche progresso con elezione di #Biden. Fuori Trump da Casa… - hondanomala : @RadioRadioWeb @OfficialTozzi E’ una classifica dura, quella dei bravi presidenti USA! Intanto Trump non ha iniziat… -