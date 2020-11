Shadows | la recensione | un posto al sole ci sarà?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ladi, opera seconda di Carlo Lavagna, che usa la distopia per raccontare la difficoltà di lanciarsi nel mondo esterno di due giovani donne. Togliamoci subito il dente nello scrivere ladi, film di Carlo Lavagna disponibile on demand, distribuito da Vision Distribution, a partire dal 19 novembre sulle principali piattaforme di streaming (Sky Primafila, Chili, Google Play, Apple iTunes, CG Digital, Rakuten TV, The Film Club, Timvision, Infinity, Io resto in sala): basta con questa storia del "non sembra un film italiano". Girato in Irlanda e recitato in lingua inglese,non è un film italiano che scimmiotta gli americani, ma una pellicola perfettamente consapevole della storia del nostro cinema e cerca un anello di congiunzione con i nostri grandi maestri …