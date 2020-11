Recovery Fund, il vertice dei leader europei non sblocca lo stallo. Resta il veto di Ungheria e Polonia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il vertice in cui si doveva affrontare la crisi causata dal veto orientale si è concluso con un nulla di fatto, ma non poteva essere altrimenti. Il negoziato è rimandato al Consiglio europeo del 10 dicembre, dove non si potrà sbagliare. La videoconferenza di stasera, programmata per discutere il maggior coordinamento sulle misure di contenimento del Coronavirus, è iniziata facendo il punto sullo stallo legato al veto di Ungheria e Polonia sul piano di aiuti di 1800 miliardi di euro, composto dal Bilancio pluriennale (Mff) il Recovery Fund. Dopo l’intervento di Charles Michel e Angela Merkel, la parola è passata a Viktor Orbàn, Mateusz Morawiecki e Janez Jansa. Il tutto è durato appena 17 minuti, senza particolari suppliche o rivendicazioni. Tutti ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilin cui si doveva affrontare la crisi causata dalorientale si è concluso con un nulla di fatto, ma non poteva essere altrimenti. Il negoziato è rimandato al Consiglio europeo del 10 dicembre, dove non si potrà sbagliare. La videoconferenza di stasera, programmata per discutere il maggior coordinamento sulle misure di contenimento del Coronavirus, è iniziata facendo il punto sullolegato aldisul piano di aiuti di 1800 miliardi di euro, composto dal Bilancio pluriennale (Mff) il. Dopo l’intervento di Charles Michel e Angela Merkel, la parola è passata a Viktor Orbàn, Mateusz Morawiecki e Janez Jansa. Il tutto è durato appena 17 minuti, senza particolari suppliche o rivendicazioni. Tutti ...

