Quando Tallini, ai domiciliari con l'accusa di aver favorito una cosca, diceva che gli africani sono inferiori (Di giovedì 19 novembre 2020) Domenico Tallini è il presidente del Consiglio regionale della Calabria, esponente di Forza Italia e considerato impresentabile dalla commissione Antimafia per essere stato rinviato a giudizio per ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Domenicoè il presidente del Consiglio regionale della Calabria, esponente di Forza Italia e considerato impresentabile dalla commissione Antimafia per essere stato rinviato a giudizio per ...

311titti : RT @Pinucci63757977: Quando quel genio asintomatico di Spirlì strillava che Gino Strada non serviva perchè in Calabria ci sono 'fior di pro… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Quando si muove lui per fare pulizia, si vede che ha ragioni per farlo'. Nicola #Gratteri e il caso-#Tallini: il sosp… - MenegazziMarina : RT @Libero_official: 'Quando si muove lui per fare pulizia, si vede che ha ragioni per farlo'. Nicola #Gratteri e il caso-#Tallini: il sosp… - mercuri60654635 : #Tallini non credete a @berlusconi quando dice di voler collaborare con il governo. Mandatelo piuttosto a fare comp… - infoitinterno : Matteo Salvini sull'arresto di Domenico Tallini: 'Quando si muove Gratteri per fare pulizia, si vede che ha ragioni… -