Pomeriggio 5: "Selvaggia Roma messa lì per stuzzicare Elisabetta Gregoraci"

Nell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', durante la fascia in cui si parla al GF Vip 5, Barbara d'Urso ha dedicato uno spazio alla catfight super trash avvenuta la scorsa notte tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Le due inquiline della casa di cinecittà, scendendo nei particolari, si sono scontrate inizialmente separate dal vetro del 'cucurio'. L'influencer Romana e l'ex velino di 'Striscia la notizia', infatti, sono stati spediti nel tugurio da Pupo e Antonella Elia nell'ultima puntata del reality show più longevo della tv italiana.

Scontro Gregoraci e Selvaggia Roma

Lo scontro tra le due donne è avvenuto perché, la Roma, continuava a fare battutine nei confronti della Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non ha preso le difese della ex ...

