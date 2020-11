Ormai un ospite fisso. Scacco matto per Mediaset, ecco con chi Corona "tradisce" la Berlinguer: un vero e proprio affronto (Di giovedì 19 novembre 2020) Mauro Corona, dopo l'addio a Cartabianca di Bianca Berlinguer per volere del direttore di Rai 3 Franco Di Mare, è quasi un ospite fisso da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete Quattro. Anche nella puntata di ieri, 18 novembre, lo scrittore è stato interpellato per dire la sua sul Coronavirus. "Inizialmente ho preso sottogamba la cosa, poi invece ho capito che era grave". E alla domanda della conduttrice su come prosegue la sua vita in piena pandemia, replica: "Vado nei boschi, dove non c'è nessuno, ho sempre la mascherina e un'altra copertura per il collo". Per Corona quest'estate gli italiani hanno sottovalutato il Covid: "Mai avremmo pensato che sarebbe tornato con questa forza". Nemmeno il governo e si è visto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Mauro, dopo l'addio a Cartabianca di Biancaper volere del direttore di Rai 3 Franco Di Mare, è quasi unda Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete Quattro. Anche nella puntata di ieri, 18 novembre, lo scrittore è stato interpellato per dire la sua sulvirus. "Inizialmente ho preso sottogamba la cosa, poi invece ho capito che era grave". E alla domanda della conduttrice su come prosegue la sua vita in piena pandemia, replica: "Vado nei boschi, dove non c'è nessuno, ho sempre la mascherina e un'altra copertura per il collo". Perquest'estate gli italiani hanno sottovalutato il Covid: "Mai avremmo pensato che sarebbe tornato con questa forza". Nemmeno il governo e si è visto.

ACasperia : @LisadaCa @AlbertoBagnai Ormai selezionano solo quelli che gli fanno comodo. Non c'entrano nulla le caratteristiche dell'ospite. - Kaname86 : RT @FromZeroItalia: NEWS Finalmente dopo mesi di attesa, Hyungwon sarà ospite al Vogue ship show!!!! ??? Ormai è confermato Non sappiamo c… - MatteoF1989 : @LegaSalvini Ospite?direi più Resident,vive lì ormai,dagli amici compiacenti con le domande concordate e zero critiche. Pagliacci - LaRmosciata : Rosario l’idiota ormai ospite fisso “rigorosamente aggratis”nonostante “stia malissimo” ed è “richiestissimo da tut… - CCKKI : RT @AhQjingshen: Stamattina, quand’era ancora buio sono stata ospite di @waterrule a @radio1 per parlare dell’accordo commerciale più grand… -

Ultime Notizie dalla rete : Ormai ospite Rsa sono fuori controllo: positivo un ospite su quattro La Stampa GF Vip, Contessa commenta il massaggio di Urtis a Zorzi: 'compagno di merende'

Tommaso Zorzi è depresso, Giacomo Urtis gli fa un massaggio e la contessa De Blanck commenta con parole che non piacciono ai fan. Ecco cosa ha detto ...

Covid, Lopalco: «Il virus non andrà più via, diventerà malattia stagionale»

Questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta, ormai è un virus è endemico, non si sarebbe eliminato». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'assessore alla ...

Tommaso Zorzi è depresso, Giacomo Urtis gli fa un massaggio e la contessa De Blanck commenta con parole che non piacciono ai fan. Ecco cosa ha detto ...Questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta, ormai è un virus è endemico, non si sarebbe eliminato». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'assessore alla ...