"Orge a Natale?". Massimo Cacciari, raptus in diretta dalla Gruber: sesso e Covid, una bastonata a Conte (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non ho mai fatto Orge a Natale…”. Massimo Cacciari ha risposto per le rime a Giuseppe Conte, che parlato di festività “sobrie” per evitare l'errore di incappare in una terza ondata violenta a gennaio. In collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il filosofo è preoccupato soprattutto per la situazione economica e sociale sul medio-lungo termine: “Certo che siamo disposti a non andare in discoteca, sembra che il problema sia questo. Il problema invece sono milioni di persone in cassa integrazione, persone che sono a casa con angoscia perché rischiano di perdere il lavoro”. Per questo motivo Cacciari ha affermato di detestare il dibattito sul Natale ‘sobrio' in tempi di Covid: “L'80 per cento delle partite Iva è alla canna del gas e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non ho mai fatto…”.ha risposto per le rime a Giuseppe, che parlato di festività “sobrie” per evitare l'errore di incappare in una terza ondata violenta a gennaio. In collegamento con Lillia Otto e Mezzo, il filosofo è preoccupato soprattutto per la situazione economica e sociale sul medio-lungo termine: “Certo che siamo disposti a non andare in discoteca, sembra che il problema sia questo. Il problema invece sono milioni di persone in cassa integrazione, persone che sono a casa con angoscia perché rischiano di perdere il lavoro”. Per questo motivoha affermato di detestare il dibattito sul‘sobrio' in tempi di: “L'80 per cento delle partite Iva è alla canna del gas e ...

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo #Cacciari risponde di aver sempre seguito le raccomandazioni del governo per il… - mariposa034 : @ESouncloud Ha detto in tv che lui a Natale mica faceva le orge, solo il fatto che Cacciari dica la parola orge turba - redcrayon20 : RT @PieroVerani: No orge a Natale ?? - Novacula_Occami : RT @gianlucac1: questa cosa che a natale cacciari faceva le orge e ora causa covid ci rinuncera', mi ha un po' destabilizzato - aspirantestoico : RT @FerdinandoC: Cacciari a Otto e Mezzo, interrogato su come trascorrerà le feste, se la cava con un sobrio: io a Natale non ho mai fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Orge Natale Natale e Covid, Cacciari sbotta: "Mai fatto orge, dibattito surreale" Yahoo Finanza Otto e Mezzo, Massimo Cacciari: "Conte parla di festività sobrie? Detesto, non ho mai fatto orge a Natale"

“Non ho mai fatto orge a Natale…”. Massimo Cacciari ha risposto per le rime a Giuseppe Conte, che parlato di festività “sobrie” per evitare l’errore di incappare in una terza ondata violenta a gennaio ...

“Non ho mai fatto orge a Natale…”. Massimo Cacciari ha risposto per le rime a Giuseppe Conte, che parlato di festività “sobrie” per evitare l’errore di incappare in una terza ondata violenta a gennaio ...