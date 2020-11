Nerano, Rosa la salumiera che ha dato cibo ai migranti: «È l’umanità che ci deve essere» (Di giovedì 19 novembre 2020) Su “Fanpage” l’intervista a Rosa Esposito, la salumiera di Nerano, Massa Lubrense, che il 18 novembre 2020, ha riaperto la salumeria per dare cibo a 16 migranti iracheni e afghani arrivati, non si sa come, in Costiera Sorrentina con una barca a vela. La signora, senza pensarci su due volte, ha alzato la serranda del suo negozietto, ‘Olga’s alimentari‘ nella piazzetta del paese e ha rifocillato chi aveva bisogno. «Ero a casa, ho saputo che questi ragazzi erano arrivati nella baia di Ieranto. Noi siamo nella parte di sopra, sono arrivate le forze dell’ordine, li abbiamo visto seduti sul muretto…», ha esordito Rosa. E da ieri non si fa che parlare di lei, del suo gesto. leggi anche l’articolo —> Negazionisti, infermiera: «Ho visto pazienti morire dicendo ‘Il Covid non esiste, cosa ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Su “Fanpage” l’intervista aEsposito, ladi, Massa Lubrense, che il 18 novembre 2020, ha riaperto la salumeria per darea 16iracheni e afghani arrivati, non si sa come, in Costiera Sorrentina con una barca a vela. La signora, senza pensarci su due volte, ha alzato la serranda del suo negozietto, ‘Olga’s alimentari‘ nella piazzetta del paese e ha rifocillato chi aveva bisogno. «Ero a casa, ho saputo che questi ragazzi erano arrivati nella baia di Ieranto. Noi siamo nella parte di sopra, sono arrivate le forze dell’ordine, li abbiamo visto seduti sul muretto…», ha esordito. E da ieri non si fa che parlare di lei, del suo gesto. leggi anche l’articolo —> Negazionisti, infermiera: «Ho visto pazienti morire dicendo ‘Il Covid non esiste, cosa ...

