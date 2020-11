**Milano: approvato regolamento, stop a fumo all'aperto e caldaie a gasolio** (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano mette al bando il fumo all'aperto. Il consiglio comunale ha approvato il nuovo 'regolamento per la qualità dell'aria" che dal 1 gennaio 2021 vieta il fumo di sigaretta all'aperto tranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi, sarà proibito fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto. Entra poi in vigore entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento il divieto di installare nuove caldaie a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici e, a partire dal 1 ottobre 2023, sarà vietato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano mette al bando ilall'. Il consiglio comunale hail nuovo 'per la qualità dell'aria" che dal 1 gennaio 2021 vieta ildi sigaretta all'tranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi, sarà proibito fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Dal 1° gennaio 2025 il divieto disarà esteso a tutte le aree pubbliche all'. Entra poi in vigore entro 30 giorni dall'approvazione delil divieto di installare nuovea gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici e, a partire dal 1 ottobre 2023, sarà vietato ...

TV7Benevento : **Milano: approvato regolamento, stop a fumo all'aperto e caldaie a gasolio**... - CalendaSindaco : RT @CarloCalenda: In queste ore è previsto in Assemblea Capitolina il voto sul Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni,… - Gi71376847 : RT @CarloCalenda: In queste ore è previsto in Assemblea Capitolina il voto sul Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni,… - AnnaMar19130070 : RT @CarloCalenda: In queste ore è previsto in Assemblea Capitolina il voto sul Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni,… - Giacometta3 : RT @CarloCalenda: In queste ore è previsto in Assemblea Capitolina il voto sul Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni,… -

Ultime Notizie dalla rete : **Milano approvato **Milano: approvato regolamento, stop a fumo all'aperto e caldaie a gasolio** Il Tempo Milano. La delibera: dal 2021 basta il fumo all’aperto e dal 2023 i distributori devono avre anche ricarica elettrica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2020 – Il Consiglio comunale ha approvato oggi il “Regolamento per la qualità dell’aria” che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a miglio ...

La Rai per la promozione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Servizio Pubblico e Milano Cortina 2026, la Fondazione che organizzerà i Giochi del 2026, insieme per realizzare una serie di progetti comuni ...

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2020 – Il Consiglio comunale ha approvato oggi il “Regolamento per la qualità dell’aria” che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a miglio ...Servizio Pubblico e Milano Cortina 2026, la Fondazione che organizzerà i Giochi del 2026, insieme per realizzare una serie di progetti comuni ...