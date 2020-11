Messi senza pace | torna dall’Argentina e… subisce controllo dal fisco

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dietro lo sfogo di Lionelal ritorno dall'Argentina, non ci sarebbero solo i tanti rumors sul suo ruolo al Barcellona e i problemi con Griezmann, bensì un inatteso e sorprendentedelSpagnolo avvenuto proprio in aeroporto.Secondo quanto si apprende dal Mundo Deportivo e dagli altri media iberici, infatti, l'Agenzia dell'Entrate spagnola avrebbe tenuto bloccatoper circa un'ora per sottoporlo a dei controlli che avrebbero richiesto la compilazione di un lungo questionario. Da lì, le parole ben note dell'argentino che avrebbe anche commentato: "Torno dopo 15 ore di viaggio e mi trovo anche un ufficiale dell'Hacienda. Credo sia pazzesco".era appena atterrato con un volo privato all'aeroporto El Prat dopo gli impegni con l'Albiceleste. Insomma, non c'è ...