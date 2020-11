Mercato auto Europa, è un ottobre in rosso: -7,1 per cento di immatricolazioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuova picchiata per il Mercato europeo dell’auto: dopo la lieve ripresa di settembre, nel mese di ottobre sono state immatricolate poco meno di 1,13 milioni di unità nell’area continentale (UE+Efta+UK), con un calo di circa 86 mila unità (-7,1%) rispetto a ottobre 2019. Ancora più grave il computo del periodo gennaio-ottobre: nei primi dieci mesi dell’anno, infatti, sono state registrate circa 9,7 milioni di nuove auto, in flessione del 27,3% rispetto al corrispondente periodo del 2019, quando erano state consegnate 3,6 milioni di unità in più. La fotografia dei principali mercati del vecchio continente è impietosa: nel consuntivo gennaio-ottobre in Italia le immatricolazioni sono scese del 31%. Ha fatto peggio soltanto la Spagna (-36,8%), mentre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuova picchiata per ileuropeo dell’: dopo la lieve ripresa di settembre, nel mese disono state immatricolate poco meno di 1,13 milioni di unità nell’area continentale (UE+Efta+UK), con un calo di circa 86 mila unità (-7,1%) rispetto a2019. Ancora più grave il computo del periodo gennaio-: nei primi dieci mesi dell’anno, infatti, sono state registrate circa 9,7 milioni di nuove, in flessione del 27,3% rispetto al corrispondente periodo del 2019, quando erano state consegnate 3,6 milioni di unità in più. La fotografia dei principali mercati del vecchio continente è impietosa: nel consuntivo gennaio-in Italia lesono scese del 31%. Ha fatto peggio soltanto la Spagna (-36,8%), mentre il ...

clikservernet : Mercato auto Europa, è un ottobre in rosso: -7,1 per cento di immatricolazioni - fattiamotore : Mercato auto Europa, è un ottobre in rosso: -7,1 per cento di immatricolazioni - Noovyis : (Mercato auto Europa, è un ottobre in rosso: -7,1 per cento di immatricolazioni) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Mercato #auto #Europa, è un #ottobre in rosso: -7,1 per cento di #immatricolazioni - megamodo : Torna di nuovo in negativo il mercato dell’auto in Europa nel mese di ottobre, dopo il timido segnale di ripresa re… -