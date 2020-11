Lewis Hamilton è il personaggio di colore più influente del Regno Unito (Di giovedì 19 novembre 2020) Powerlist 2021, . Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton porta a casa un altro riconoscimento di grande importanza, secondo alcuni il più importante della sua vita: il campione della Mercedes è stato nominato come il personaggio di colore più influente del Regno Unito. Lewis Hamilton Si tratta evidentemente di un riconoscimento di grande importanza per il neo-campione del Mondo di Formula 1 che, entrato nella storia della F1 a suon di record, ora viene premiato anche per il suo impegno sociale. La classifica stilata da Powerlist 2021 lo incorona come il personaggio più influente del Regno Unito. Il riconoscimento ovviamente va ben oltre le imprese di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) Powerlist 2021, . Il pilota di Formula 1porta a casa un altro riconoscimento di grande importanza, secondo alcuni il più importante della sua vita: il campione della Mercedes è stato nominato come ildipiùdelSi tratta evidentemente di un riconoscimento di grande importanza per il neo-campione del Mondo di Formula 1 che, entrato nella storia della F1 a suon di record, ora viene premiato anche per il suo impegno sociale. La classifica stilata da Powerlist 2021 lo incorona come ilpiùdel. Il riconoscimento ovviamente va ben oltre le imprese di ...

