Inter, non solo Milik: colpo in vista dal Napoli per la prossima stagione a parametro zero? (Di giovedì 19 novembre 2020) I nerazzurri sarebbero sulle tracce di Maksimovic che è in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione. colpo a parametro-zero in vista? Leggi su 90min (Di giovedì 19 novembre 2020) I nerazzurri sarebbero sulle tracce di Maksimovic che è in scadenza di contratto con ila finein

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - Inter : ? | 5 COSE CHE NON SAI DI @DarmianOfficial ??Ama la musica e ha un’anima rock. Quale gruppo si trova sicuramente ne… - MaxCallegari : Pensiero della sera di #NationsLeague con vista sulla Serie A: De Vrij gioca a 4 con l’Olanda Skriniar gioca a 4 c… - FrancescoSessa_ : #Lukaku e #Belotti: coetanei, simboli delle loro squadre, caricati dai gol in nazionale. #Inter e #Torino non posso… - inter_unica : 'No no, PENSO di no'...se non ha fatto nulla, doveva essere sicuro che nn lo fosse #uominiedonne -