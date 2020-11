Il centro destra fa crac (Di giovedì 19 novembre 2020) Con il governo ai minimi termini, che ogni giorno che passa aggiunge un elemento alla collana delle brutte figure (quanto accaduto per il Commissario alla Sanità in Calabria anni fa da solo sarebbe costata la poltrona al Premier e aiutare suoi ministri) l'opposizione invece che approfittarne riesce nell'impresa di dividersi dando fiato e vita alla maggioranza. I fatti. Da settimane Berlusconi sta aprendo ad una collaborazione con il governo, una cosa di per sé anomala... Ad esempio, sul Mes il Cavaliere non ha mai nascosto il suo si, unico nel centrodestra. Ma la cosa era rimasta lì, strana ma un unicum. Da un paio di settimane però ecco l'accelerazione, politico-mediatica. Ricordate ad esempio il Cavaliere dipinto come il demonio, come il male assoluto, come il peggio del peggio. Dimenticate tutto. Gli stessi giornali, programmi tv, opinionisti oggi ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 novembre 2020) Con il governo ai minimi termini, che ogni giorno che passa aggiunge un elemento alla collana delle brutte figure (quanto accaduto per il Commissario alla Sanità in Calabria anni fa da solo sarebbe costata la poltrona al Premier e aiutare suoi ministri) l'opposizione invece che approfittarne riesce nell'impresa di dividersi dando fiato e vita alla maggioranza. I fatti. Da settimane Berlusconi sta aprendo ad una collaborazione con il governo, una cosa di per sé anomala... Ad esempio, sul Mes il Cavaliere non ha mai nascosto il suo si, unico nel. Ma la cosa era rimasta lì, strana ma un unicum. Da un paio di settimane però ecco l'accelerazione, politico-mediatica. Ricordate ad esempio il Cavaliere dipinto come il demonio, come il male assoluto, come il peggio del peggio. Dimenticate tutto. Gli stessi giornali, programmi tv, opinionisti oggi ...

