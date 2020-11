Guido Bertolaso: “Ci sarà una terza ondata di Coronavirus tra febbraio e marzo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo Guido Bertolaso, l’Italia deve essere pronta ad affrontare una terza ondata di Coronavirus che ci sarà, presumibilmente, tra febbraio e marzo prossimo. Non siamo neanche usciti dalla seconda ondata che già si parla di una terza. A farlo è stato Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile ed ora consulente della Regione Umbria in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo, l’Italia deve essere pronta ad affrontare unadiche ci, presumibilmente, trae marzo prossimo. Non siamo neanche usciti dalla secondache già si parla di una. A farlo è stato, ex capo della Protezione civile ed ora consulente della Regione Umbria in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : #COVID19: sul Fatto di domani vi racconteremo come Guido #Bertolaso sta lavorando in Umbria, depotenziando gli ospe… - fattoquotidiano : La società guidata da Remo Ruffini chiede indietro i 10 milioni di euro donati per costruire l’Astronave di Guido B… - fattoquotidiano : Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva a Perugia e nel giro di due… - FredC81371506 : @LaVeritaWeb @Bertolaso_Guido BERTOLASO SEI RIDICOLO.. INUTILE ALLA VITA POLITICA ITALIANA, E RIDICOLO! - Siamotuttidegl1 : RT @sostengo5: A Roma possono candidare chi vogliono, vincerà Virginia Raggi... #RaggiSindaca2021 -