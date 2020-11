Gigi Proietti | la figlia Carlotta ci racconta suo padre

Leggi su aciclico

(Di giovedì 19 novembre 2020) Guardando quanti, nonostante il timore del Covid-19, si sono affollati fuori dalla Chiesa degli artisti di Roma, poi in corteo fino al Globe Theatre, dove si è svolta una commemorazione sentita ed emozionante, si capisce perchéera definito, nel mondo artistico “l’ottavo re di Roma”. L’affetto che provava per lui chi è cresciuto con la sua comicità pulita, e chi ha assistito ai suoi spettacoli dal vivo, si è fatto sentire al momento dell’ultimo saluto. Molti, come Enrico Brignano e Paola Cortellesi, non sono riusciti a trattenere le lacrime. Altri sono arrivati nel teatro diretto daper ben 17 anni con sue foto autografate, biglietti di A me gli occhi, please, suo famosissimo spettacolo, datati 1976. I tifosi della Roma hanno appeso in piazza del Popolo uno striscione con la scritta «Me viè ...