GF Vip | Gregoraci e VIP insultati con il megafono

Una delle frasi urlate con il megafono, fuori dalla Casa, era indirizzata a Elisabetta Gregoraci: una staffilata alla conduttrice ricordandole il contratto con Briatore e con la richiesta di stracciarlo Elisabetta ha sorvolato sull'argomento e, alla domanda degli altri inquilini, ha fatto la gnorri evitando di parlarne e cambiando discorso. Messaggi pure per gli altri concorrenti Una sorpresa "urlata" per alcuni inquilini della Casa

