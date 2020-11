Fratture da fragilità: nasce il progetto FRAME (Di giovedì 19 novembre 2020) Fratture da fragilità, serve una nuova strategia: il progetto FRAME ha elaborato un nuovo documento programmatico A livello regionale, le Fratture da fragilità dovrebbero essere riconosciute come priorità nell’agenda politica, con codifica del paziente con fragilità ossea, definizione dei PDTA, identificazione dei percorsi per la realizzazione delle Unita? di Frattura (FLS). Sono alcune delle conclusioni contenute nel Documento… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 19 novembre 2020)da, serve una nuova strategia: ilha elaborato un nuovo documento programmatico A livello regionale, ledadovrebbero essere riconosciute come priorità nell’agenda politica, con codifica del paziente conossea, definizione dei PDTA, identificazione dei percorsi per la realizzazione delle Unita? di Frattura (FLS). Sono alcune delle conclusioni contenute nel Documento… L'articolo Corriere Nazionale.

PaolettiLuciana : RT @Corriere_Salute: Ultimo talk online del #TempoDellaSalute 2020: “Mai più ossa fragili come porcellana” . In un’Italia che invecchia, le… - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Ultimo talk online del #TempoDellaSalute 2020: “Mai più ossa fragili come porcellana” . In un’Italia che invecchia, le frattu… - Corriere : Ultimo talk online del #TempoDellaSalute 2020: “Mai più ossa fragili come porcellana” . In un’Italia che invecchia,… - Corriere_Salute : Ultimo talk online del #TempoDellaSalute 2020: “Mai più ossa fragili come porcellana” . In un’Italia che invecchia,… - repubblica : Fratture da fragilità, con il Covid vanno peggio anche quelle -

Ultime Notizie dalla rete : Fratture fragilità Fratture da fragilità: nasce il progetto FRAME Corriere Nazionale