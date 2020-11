Facebook Messenger e Instagram abbracciano 3 importanti nuove feature (Di giovedì 19 novembre 2020) Facebook annuncia l'introduzione di alcune funzionalità legate alla messaggistica per Instagram e Facebook Messenger. Ecco quali sono L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 19 novembre 2020)annuncia l'introduzione di alcune funzionalità legate alla messaggistica per. Ecco quali sono L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Facebook Messenger e Instagram abbracciano 3 importanti nuove feature - EmyNSYHJTJ : RT @italianarmyfam_: Messenger ha lanciato una nuova funzionalità per la chat @TinyTANofficial! - astaniscia86 : Il processo di interoperabilità sulla messaggistica tra #Facebook, #Instagram e #Messenger va avanti. Praticamente… - winsthereal : @bwinstellar facebook messenger!! its in the app store HAHAAHAHAHAH - AmePhenix : #Facebook: -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Messenger L’app Messenger Kids è in riprogettazione per allinearsi a Messenger TuttoAndroid.net Facebook Messenger e Instagram abbracciano 3 importanti nuove feature

Facebook annuncia l'introduzione di alcune funzionalità legate alla messaggistica per Instagram e Facebook Messenger. Ecco quali sono ...

L’app Messenger Kids è in riprogettazione per allinearsi a Messenger

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Facebook annuncia l'introduzione di alcune funzionalità legate alla messaggistica per Instagram e Facebook Messenger. Ecco quali sono ...Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...