Eni | oltre 4 000 gli iscritti a Joule Open

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Sono già4.000 gli, il percorso di formazione imprenditoriale online della Scuola di Eni per l’Impresa, lanciato tre settimane fa. I partecipanti (chiamatie) sono la risorsa principale del programma in quanto contribuiscono con le proprie esperienze e competenze alla costruzione di una community di valore per l’apprendimento reciproco. In un momento particolarmente complesso per il Paese, Eni supporta la nascita di nuove imprese sostenibili attraverso una modalità – quella della formazione a distanza, con iscrizioni che rimangono aperte a tutti – che non conosce ostacoli anche in piena crisi pandemica. La progressiva espansione della community consentirà aie un accesso privilegiato ad un network imprenditoriale aperto sui temi ...