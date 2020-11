Elena Sofia Ricci è Montalcini su Rai1 “Spero sia esempio per ragazzi” (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una donna protesa verso i giovani e, insieme, una donna divertente e appassionata del suo lavoro. Questa è, per Elena Sofia Ricci, Rita Levi Montalcini, la scienziata – premio Nobel nel 1986 – cui dà il volto nel film a lei dedicato, in onda su Raiuno giovedì 26 novembre in prima serata. Il film, diretto da Alberto Negrin, parte dal culmine della carriera scientifica della Montalcini e analizza con estrema delicatezza il dilemma morale che le ha amareggiato gli ultimi anni di attività: l'impossibilità di trovare un'applicazione clinica alla sua scoperta scientifica, il Fattore di Accrescimento Nervoso (NGF).Una sfida con se stessa incarnata nel film dalla storia di Elena (Elisa Carletti), una giovanissima violinista che rischia la cecità a causa di una rara patologia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una donna protesa verso i giovani e, insieme, una donna divertente e appassionata del suo lavoro. Questa è, per, Rita Levi, la scienziata – premio Nobel nel 1986 – cui dà il volto nel film a lei dedicato, in onda su Raiuno giovedì 26 novembre in prima serata. Il film, diretto da Alberto Negrin, parte dal culmine della carriera scientifica dellae analizza con estrema delicatezza il dilemma morale che le ha amareggiato gli ultimi anni di attività: l'impossibilità di trovare un'applicazione clinica alla sua scoperta scientifica, il Fattore di Accrescimento Nervoso (NGF).Una sfida con se stessa incarnata nel film dalla storia di(Elisa Carletti), una giovanissima violinista che rischia la cecità a causa di una rara patologia ...

