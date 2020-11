Doc nelle tue mani e gli altri programmi di stasera in TV 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) (Documentario) La5 21:10: Segui il tuo cuore (Film commedia) 23:45: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento) La7 21:10: Non è l'arena (Talk show) 01:00: Tg La7 - Notte (Programma di informazione) ... Leggi su tv.fanpage (Di giovedì 19 novembre 2020) (Documentario) La5 21:10: Segui il tuo cuore (Film commedia) 23:45: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento) La7 21:10: Non è l'arena (Talk show) 01:00: Tg La7 - Notte (Programma di informazione) ...

UnDueTreBlog : DOC – Nelle tue mani – Decima e ultima puntata di giovedì 19 novembre 2020 – Anticipazioni e trama.… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Doc Nelle tue mani - Io ci sono (Fiction) #StaseraInTV 19/11/2020 #PrimaSerata #docnelletuemani-iocisono @RaiUno - KillianBrien18 : RT @DocNelleTueMani: Ingannare il tempo in modo piacevole si può e si deve: per voi l'intervista di @comingsoonit a @Lucaargentero, nell'at… - Emanuela541 : RT @DocNelleTueMani: Le notizie, quelle che ci piacciono tanto!!! ?? Non sappiamo quando, ma sappiamo che il nostro amato DOC tornerà per un… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 l'ultimo episodio: la trama -