Demon’s Souls: era in programma anche una modalità “facile” (Di giovedì 19 novembre 2020) In un’intervista recente Bluepoint Games ha riferito di aver scartato l’idea di includere una modalità facile in Demon’s Souls per PS5 Secondo un nuovo rapporto del Washington Post, il direttore creativo di Bluepoint, Gavin Moore aveva pensato di aggiungere una modalità facile a Demon’s Souls durante lo sviluppo, ma l’idea è stata messa da parte prima che il gioco arrivasse sul mercato. “Questo progetto si rifà al lavoro di un altro team di sviluppo”, afferma Moore nell’intervista. “anche se abbiamo apportato alcune modifiche, il nostro mantra principale è sempre stato quello di preservare lo spirito e l’intento dei creatori originali”. Bluepoint Games: “Una modalità facile in Demon’s Souls su PS5? Non ce la siamo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) In un’intervista recente Bluepoint Games ha riferito di aver scartato l’idea di includere unafacile inper PS5 Secondo un nuovo rapporto del Washington Post, il direttore creativo di Bluepoint, Gavin Moore aveva pensato di aggiungere unafacile adurante lo sviluppo, ma l’idea è stata messa da parte prima che il gioco arrivasse sul mercato. “Questo progetto si rifà al lavoro di un altro team di sviluppo”, afferma Moore nell’intervista. “se abbiamo apportato alcune modifiche, il nostro mantra principale è sempre stato quello di preservare lo spirito e l’intento dei creatori originali”. Bluepoint Games: “Unafacile insu PS5? Non ce la siamo ...

tuttoteKit : Demon's Souls: era in programma anche una modalità 'facile' #BluepointGames #DemonsSoulsRemake #PS5 #Sony #tuttotek - abysseaten : demon’s mi sta piacendo davvero tanto ?? sarà che non sono più tanto abituato ai souls-like ma ho avuto un po’ di di… - enricoI00 : @mgpg07 Alla fine ti perderai poco, Miles Morales e Demon’s Souls per ora - GianlucaOdinson : Demon's Souls, scoperto un glitch: ecco come ottenere infinita fortuna - GiocareOra : Demon's Souls Review - Morire non è mai stato così bello -

Ultime Notizie dalla rete : Demon’s Souls Anastasia Minster: "Adoro Tarkovskij, mi ha ispirato Hesse" Pangea.news