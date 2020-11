Coronavirus, salgono a 10 le zone rosse in Sicilia: ecco i comuni interessati (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

repubblica : Coronavirus, Campania e Toscana diventano rosse, salgono a nove le regioni arancioni - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. Salgono a 201 i medici morti: 22 nella seconda ondata - mrosamalisan : RT @IlFriuli: Coronavirus, 1.197 nuovi contagi e 13 decessi in Fvg. Scendono a 48 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a… - TgrRai : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus, 78 decessi e 5.349 nuovi contagi, ma nella conta ci sono anche casi dei giorni scorsi (oltre 40mila i tampon… - ennatrasporti : Coronavirus. Salgono a 18 i soggetti positivi a Gagliano Castelferrato -