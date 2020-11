Coronavirus, contagi: dai bar ai ristoranti alle palestre, i luoghi in cui si corrono più rischi (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno studio su Nature mostra quanto, se gestiti nel modo corretto, i dati dei tracciamenti possano essere una miniera di informazioni utili. ristoranti, palestre, bar e hotel i luoghi più pericolosi. Buone notizie invece sulla scuola Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno studio su Nature mostra quanto, se gestiti nel modo corretto, i dati dei tracciamenti possano essere una miniera di informazioni utili., bar e hotel ipiù pericolosi. Buone notizie invece sulla scuola

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 34.283 nuovi contagi (quasi 235mila tamponi) e altri 753 morti - SkyTG24 : La Società italiana di Pediatria ha fornito un quadro sulla situazione dei contagi da #coronavirus tra i bambini e… - eziomauro : Coronavirus nel mondo, record di contagi a Tokyo. La Svizzera non ha più posti in terapia intensiva - fisco24_info : Coronavirus, contagi: dai bar ai ristoranti alle palestre, i luoghi in cui si corrono più rischi: Uno studio su Nat… - ANGELACHIDDEMI : Coronavirus, contagi: dai bar ai ristoranti alle palestre, i luoghi in cui si corrono più rischi @sole24ore -