Barcellona, rinnovo Ansu Fati: Jorge Mendes lo mette in stand-by (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Barcellona ha deciso di puntare forte su Ansu Fati: il classe 2002 è un autentico crack ed ha già dimostrato di valere tanto Il Barcellona non è alla ricerca del nuovo Messi ma potrebbe averlo già in casa. Ansu Fati è il nuovo crack del calcio mondiale ed ha dimostrato di poter stare ad alti livelli già a 18 anni. Il Barcellona dunque vorrebbe blindarlo. La volontà è quella di rinnovare fino al 2024 con clausola da 300 milioni di euro. Secondo El Mundo Deportivo, Jorge Mendes non ritiene valido il diritto unilaterale del Barcellona per il rinnovo e ostacola le procedure. Ansu Fati andrà a scadenza nel 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilha deciso di puntare forte su: il classe 2002 è un autentico crack ed ha già dimostrato di valere tanto Ilnon è alla ricerca del nuovo Messi ma potrebbe averlo già in casa.è il nuovo crack del calcio mondiale ed ha dimostrato di poter stare ad alti livelli già a 18 anni. Ildunque vorrebbe blindarlo. La volontà è quella di rinnovare fino al 2024 con clausola da 300 milioni di euro. Secondo El Mundo Deportivo,non ritiene valido il diritto unilaterale delper ile ostacola le procedure.andrà a scadenza nel 2022. Leggi su Calcionews24.com

