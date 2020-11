Aveva dato dell'"idiota" a Fedez: per i giudici Daniela Martani non ha diffamato il rapper (Di giovedì 19 novembre 2020) Novella Toloni Il tribunale ha archiviato definitivamente la denuncia fatta da Fedez a carico dell'ex gieffina. La Martani non ha diffamato il rapper ma ora potrebbe esser costretta a pagare un risarcimento da 100mila euro "L'appellativo 'idiota' non costituisce offesa" e così Daniela Martani vince la sua battaglia legale contro Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l'imprenditrice digitale Avevano fatto causa all'ex gieffina per averli definiti "idioti" per gli eccessi della festa di compleanno di Fedez del 2018. I giudici del Tribunale di Roma, però, hanno ritenuto opportuno archiviare il processo dopo un lungo strascico di rinvii. La ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Novella Toloni Il tribunale ha archiviato definitivamente la denuncia fatta daa carico'ex gieffina. Lanon hailma ora potrebbe esser costretta a pagare un risarcimento da 100mila euro "L'appellativo '' non costituisce offesa" e cosìvince la sua battaglia legale controe Chiara Ferragni. Ile l'imprenditrice digitaleno fatto causa all'ex gieffina per averli definiti "idioti" per gli eccessia festa di compleanno didel 2018. Idel Tribunale di Roma, però, hanno ritenuto opportuno archiviare il processo dopo un lungo strascico di rinvii. La ...

ROMA - Guido Bertolaso è stato in onda pochi minuti fa su Radio 105 all’interno di “105 Friends”, il programma di Tony Severo e Rosario Pellecchia. Questi alcuni passaggi del suo intervento: A proposi ...

Quando Tallini, ai domiciliari con l'accusa di aver favorito una cosca, diceva che gli africani sono inferiori

In un video diventato virale, a giugno, Tallini inanellava una serie di falsi storici conditi dal razzismo del ‘bianco’ che considera gli africani esseri inferiori.

