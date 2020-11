Arriva Topolino Junior

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una settimana speciale per! Si festeggia il suo compleanno e, per celebrarlo al meglio, è in arrivo in edicola una grande novità per tutti i piccoli lettori:! Da venerdì 20 novembre tutti pronti per un nuovo appuntamento con i Topi e Paperi più amati del mondo, una rivista bimestrale pensata per intrattenere, divertire e far sognare i lettori più piccoli., edito da Panini Magazines, è infatti studiato per i bambini dai 4 agli 8 anni per consentire un primo approccio al mondo del fumetto e della lettura, incoraggiando i lettori alla creatività, all’immaginazione e al divertimento.è un vero e proprio spin-off di, il settimanale a fumetti più amato che si contraddistingue da sempre ...