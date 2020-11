19 novembre 1969 | Pelé segna il suo gol numero 1000 in carriera

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il fuoriclasse brasilianoha siglato il suo golinil 19. Battuto su rigore Andrada del Vasco da Gama. Il 19tutto il Brasile si ferma per. ‘O Rei è infatti a quota 999 reti in, a un solo passo da un traguardo storico. Mentre il resto del mondo guarda verso la Luna dove la missione Apollo 12 porta gli astronauti Conrad e Bean a mettere piede sul satellite. 19, Santos-Vasco da Gama Quel giorno Edson Arantes do Nascimento gioca col il Santos al “Maracanà” di Rio de Janeiro. Avversario il Vasco da Gama per la Taca de Prata, conosciuta anche come Torneo “Roberto Gomes Pedrosa”, una delle tante ...