'Vi spiego come aggirare i divieti del Dpcm (anche nelle zone rosse)'. Ma... (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un ex senatore Pd e presidente di un Tennis Club dice che giocatori e golfisti (ma anche chiunque abbia una tessera che si può richiedere online) possono aggirare i divieti di circolazione dell'ultimo ... Leggi su today (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un ex senatore Pd e presidente di un Tennis Club dice che giocatori e golfisti (machiunque abbia una tessera che si può richiedere online) possonodi circolazione dell'ultimo ...

zaiapresidente : ?? Il Veneto lancia una nuova sfida: sperimentare un nuovo “rivoluzionario” tampone, eseguibile in autosomministrazi… - di_digiovanna : @ferrazza @francescoseghez @Phastidio @riotta @OGiannino @carloalberto @CarloCalenda @matteorenzi @alessandrasard1… - oceanidiparole : ma veramente esistono persone con una routine figa, che la mattina si svegliano e dicono ''oggi mi sveglio alle 6,… - chanelxsempre : RT @zaiapresidente: ?? Il Veneto lancia una nuova sfida: sperimentare un nuovo “rivoluzionario” tampone, eseguibile in autosomministrazione,… - Toti_Romeo : @Laura6976 Lo puoi fare con il registratore vocale ma è meglio che non ti spiego come si fa...???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : spiego come "Vi spiego come aggirare i divieti del Dpcm (anche nelle zone rosse)". Ma... Today.it Bluff assistenza a domicilio: gli infermieri sono pochi e li usano come telefonisti

ROMA Non solo il tracciamento e i pronto soccorso degli ospedali, oggi in Italia a non funzionare (ancora) è anche l’assistenza domiciliare dei pazienti Covid. «Delle 1200 ...

Rsa, l’anno zero dopo il Covid: ecco come spendere i fondi Ue

Residenze sanitarie. Il ministero della Salute punta a spendere fino a 1,5 miliardi: stop a babele di regole tra le Regioni, più tecnologie e umanizzazione delle cure ...

ROMA Non solo il tracciamento e i pronto soccorso degli ospedali, oggi in Italia a non funzionare (ancora) è anche l’assistenza domiciliare dei pazienti Covid. «Delle 1200 ...Residenze sanitarie. Il ministero della Salute punta a spendere fino a 1,5 miliardi: stop a babele di regole tra le Regioni, più tecnologie e umanizzazione delle cure ...