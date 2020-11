Verona-Sassuolo: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Domenica 22 Novembre nello Stadio Bentegodi alle ore 15:00 si disputerà la partita Verona-Sassuolo di Serie A. La squadra di casa si trova all’ottavo posto con 12 punti, e arriva da una striscia altalenante, infatti ha pareggiato due volte consecutive con Genoa e Juventus, poi ha vinto due volte consecutive col Venezia e il Benevento, e infine ha pareggiato con il Milan. Il Sassuolo si trova al secondo posto con 15 punti e arriva da una striscia altalenante, con due vittorie consecutive con Crotone e Bologna, poi un pareggio col Torino, una vittoria col Napoli e infine un pareggio con L’Udinese. Verona-Sassuolo: quali sono le probabili formazioni? Verona (3-4-2-1): Silvestri, Ceccherini, Magnani, Udogie, Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco, Barak, Zaccagni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Domenica 22 Novembre nello Stadio Bentegodi alle ore 15:00 si disputerà la partitadi Serie A. La squadra di casa si trova all’ottavo posto con 12 punti, e arriva da una striscia altalenante, infatti ha pareggiato due volte consecutive con Genoa e Juventus, poi ha vinto due volte consecutive col Venezia e il Benevento, e infine ha pareggiato con il Milan. Ilsi trova al secondo posto con 15 punti e arriva da una striscia altalenante, con due vittorie consecutive con Crotone e Bologna, poi un pareggio col Torino, una vittoria col Napoli e infine un pareggio con L’Udinese.: quali sono le probabili(3-4-2-1): Silvestri, Ceccherini, Magnani, Udogie, Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco, Barak, Zaccagni, ...

Dalla_SerieA : Verona-Sassuolo è Juric-De Zerbi: aggressività contro armonia - - infoitsport : Sassuolo verso Verona: problemi in attacco per De Zerbi - Fantacalcio : Sassuolo, le ultime su Caputo in vista dell'Hellas Verona - Fantacalcio : Sassuolo, le ultime su Caputo in vista dell'Hellas Verona - contefiele : @UbriacoACM @GioMat86 @RealPiccinini Verona nemico di rispetto. Piuttosto dell’inutile Sassuolo -