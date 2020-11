Un network di atenei per prevenire la violenza di genere | ecco il progetto UN I RE

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – Parte da una rete di nove atenei italiani dal Nord al Sud della penisola (Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Calabria, Foggia, Milano Statale, Padova, Trento, Trieste, Osservatorio Interuniversitario sul Genere, Parità e Opportunità di Roma Tre, Fondazione Ca’ Granda-Policlinico di Milano) la sfida a fare dell’università un luogo di prevenzione della violenza contro le donne, attraverso la creazione di un network aperto alle università che possa interfacciarsi con reti analoghe in ambito Ue. È l’obiettivo ambizioso di UN.I.RE (UNiversità In REte contro la violenza di genere), il progetto finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità che, a conclusione delle azioni in programma, ha aperto oggi un corso di aggiornamento/formazione sulle tematiche relative alla violenza di genere contro le donne a partire dalla conoscenza della Convenzione di Istanbul.