Trono over, Armando ruba corteggiatrice a Michele: guerra tra i cavalieri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tra Armando Incarnato e Michele Dentice del Trono over di Uomini e Donne non corre da sempre buon sangue, ma l'ultimo smacco del cavaliere campano potrebbe infastidire molto il collega palestrato. Armando Incarnato e Michele Dentice sono due dei grandi protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne over: se il primo è una presenza L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

