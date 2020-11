«The Crown 4», qual è (davvero) il figlio preferito della regina Elisabetta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le mamme non dovrebbero avere figli preferiti, eppure, come ricostruisce anche la quarta stagione della serie Netflix The Crown, pare che il cocco della regina Elisabetta sia sempre stato il principe Andrea di York. Quantomeno fino al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Dopo quella storiaccia di pedofilia, Sua Maestà è stata costretta a oscurare il più possibile Andrea: l’ha «licenziato» dai doveri reali, ha cancellato i festeggiamenti per i suoi 60 anni e lo ha già escluso da quelli per il centenario di papà Filippo d’Edimburgo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le mamme non dovrebbero avere figli preferiti, eppure, come ricostruisce anche la quarta stagione della serie Netflix The Crown, pare che il cocco della regina Elisabetta sia sempre stato il principe Andrea di York. Quantomeno fino al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Dopo quella storiaccia di pedofilia, Sua Maestà è stata costretta a oscurare il più possibile Andrea: l’ha «licenziato» dai doveri reali, ha cancellato i festeggiamenti per i suoi 60 anni e lo ha già escluso da quelli per il centenario di papà Filippo d’Edimburgo.

NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - aamg580 : ¿Un episodio de The Crown? Un episodio de The Crown. ?? - VanityFairIt : Difficilmente la serie troverà gli elogi dell’erede al trono, ma il ritratto privato di Lady Diana potrebbe «turbar… - civiltaylors : Marquei como visto The Crown - 4x2 - The Balmoral Test -