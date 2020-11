Riconosciuto l'impegno per una tappa ecosostenibile (Di mercoledì 18 novembre 2020) ... dove il Comune ha ottenuto una menzione speciale durante la presentazione dei premi Ride Green de La Gazzetta dello Sport, avvenuti in veste digitale. Il progetto promosso da Rcs, si occupa di ... Leggi su primalavaltellina (Di mercoledì 18 novembre 2020) ... dove il Comune ha ottenuto una menzione speciale durante la presentazione dei premi Ride Green de La Gazzetta dello Sport, avvenuti in veste digitale. Il progetto promosso da Rcs, si occupa di ...

robyromeroUITo : RT @aascarabelli: Sono molto fiero che con il premio #Parità Virtuose del Consiglio per le #PariOpportunità di @RegLombardia sia stato ricon… - FabioFColombo : RT @aascarabelli: Sono molto fiero che con il premio #Parità Virtuose del Consiglio per le #PariOpportunità di @RegLombardia sia stato ricon… - LomoroAntonio : se io mi impegno, questo impegno non viene riconosciuto, se faccio qualcosa, la potevo fare meglio, se sbaglio sono… - EmilianoVerga : RT @aascarabelli: Sono molto fiero che con il premio #Parità Virtuose del Consiglio per le #PariOpportunità di @RegLombardia sia stato ricon… - Assolombarda : RT @aascarabelli: Sono molto fiero che con il premio #Parità Virtuose del Consiglio per le #PariOpportunità di @RegLombardia sia stato ricon… -

Ultime Notizie dalla rete : Riconosciuto impegno Riconosciuto l'impegno per una tappa ecosostenibile Prima la Valtellina Premialità al personale impegnato nell’emergenza Covid-19, siglato il protocollo d’intesa tra Regione e sindacati

Valorizzazione del personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale impegnato nell’emergenza Covid-19 attraverso lo stanziamento di 13,7 ...

Torino Airport vince primo premio agli Aci Europe Best Airport Awards

TORINO (ITALPRESS) – Torino Airport è stato nominato miglior aeroporto d’Europa nella sua categoria in occasione della 30a Assemblea e Congresso Annuale di ACI Europe, svoltosi oggi in modalità virtua ...

Valorizzazione del personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale impegnato nell’emergenza Covid-19 attraverso lo stanziamento di 13,7 ...TORINO (ITALPRESS) – Torino Airport è stato nominato miglior aeroporto d’Europa nella sua categoria in occasione della 30a Assemblea e Congresso Annuale di ACI Europe, svoltosi oggi in modalità virtua ...