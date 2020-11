"Quando usciremo dalla zona rossa". Fontana strappa con Conte. Lombardia, dati alla mano: la curva cambia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo essere finito in zona rossa, Attilio Fontana rivendica l'area arancione. I numeri della Regione Lombardia parlano chiaro: "Abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento della situazione, il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto è vero che in base ai numeri noi rientreremmo oggi nella zona arancione", dice il presidente della Regione a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Governo avvisato dunque anche se Fontana mette le mani avanti: "Resteremo fino al 27 in zona rossa", perché i principi di cautela indicati dal Dpcm impongono che "Quando si entra in una certa zona, si debba confermare i dati per due settimane". Niente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo essere finito in, Attiliorivendica l'area arancione. I numeri della Regioneparlano chiaro: "Abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento della situazione, il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto è vero che in base ai numeri noi rientreremmo oggi nellaarancione", dice il presidente della Regione a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Governo avvisato dunque anche semette le mani avanti: "Resteremo fino al 27 in", perché i principi di cautela indicati dal Dpcm impongono che "si entra in una certa, si debba confermare iper due settimane". Niente ...

caniolinonero : Ne usciremo talmente migliori che quando arrivi in ufficio e saluti non risponde nessuno - Vickiegogreen : RT @AhiMaria1: @PAOLO21071966 @livornosilega @Solocarmen1 @AdryWebber @patriziagatto3 @SalvatoreTrim13 @sbarbatel02 @Rinaldi_euro @AngeloCi… - Pia44674464 : @nhmydrug @TBassinghi @GrandeFratello @cumdivido Questo nn lo so perché dice 'non sappiamo come sarà quando uscirem… - AhiMaria1 : @PAOLO21071966 @livornosilega @Solocarmen1 @AdryWebber @patriziagatto3 @SalvatoreTrim13 @sbarbatel02 @Rinaldi_euro… - b_elide : @PeppeMorano @ilpost È una situazione molto pesante.sono molto attenta (fpp2 nei negozi,pulizia mani....pochi spost… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando usciremo Quando usciremo a riveder le stelle?. Il pensiero di Pino Landonio Sempione News Ora Natale non diventi Ferragosto

È vero che le misure varate dal governo forse stanno rallentando l’andamento della curva, ma non è questo il momento dei facili ottimismi. O delle illusioni ...

Addio all'ospedale da campo del Qatar, rimasto sempre vuoto. Ora lo smontano

Addio all'ospedale da campo del Qatar. Installato davanti al nosocomio padovano di Schiavonia ancora la scorsa primavera e mai utilizzato perché è sempre rimasto un tendone ...

È vero che le misure varate dal governo forse stanno rallentando l’andamento della curva, ma non è questo il momento dei facili ottimismi. O delle illusioni ...Addio all'ospedale da campo del Qatar. Installato davanti al nosocomio padovano di Schiavonia ancora la scorsa primavera e mai utilizzato perché è sempre rimasto un tendone ...