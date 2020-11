QAnon ha già i giorni contati?

Leggi su wired

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Da un certo punto di vista,non se l’è mai passata meglio. Nel corso delle ultime elezioni statunitensi, la folle teoria del complotto è riuscita addirittura a conquistare due seggi alla Camera dei rappresentanti: quello di Marjorie Taylor Greene dalla Georgia (nota anche per essersi fatta immortalare con in braccio una mitragliatrice e a fianco le immagini di Alexandria Ocasio-Cortez e le altre deputate democratiche della cosiddetta Squad) e quello di Lauren Boebert dal Colorado (secondo la qualeè un segnale della forza degli Usa). Non solo, il terreno fertile in cui prosperare sembra aumentare giorno dopo giorno. Basti considerare che – secondo un recente sondaggio – sette elettori repubblicani su dieci sono convinti che le ultime elezioni siano state truccate. A livello globale, stando ai ...