Milan, Pioli segue gli allenamenti grazie a un drone: Ibrahimovic gli manda un saluto (Di mercoledì 18 novembre 2020) La tecnologia aiuta Stefano Pioli, costretto a casa dal Covid-19, e il suo Milan. Il tecnico emiliano, infatti, sta seguendo gli allenamenti della squadra grazie alle immagini di un drone e, in collegamento su Zoom con uno dei match analyst dei rossoneri, impartisce indicazioni in tempo reale. Anche il vice allenatore Giacomo Murelli è positivo e, pertanto, a dirigere gli allenamenti da due giorni a questa parte e Daniele Bonera, ex difensore ed ora collaboratore tecnico, che siederà anche in panchina nella trasferta di Napoli. A Milanello oggi si sono allenati solo dieci elementi della rosa, in attesa del rientro dalle nazionali del resto del gruppo previsto per domani. Simpatico siparietto a fine allenamento quando Zlatan ...

