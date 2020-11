(Di mercoledì 18 novembre 2020) In Europa solo il presidente della Repubblica francese può esprimere giudizi fulminanti senza troppo timore di essere smentito o ignorato. L’aura para-monarchica della République e la convinzione di una perdurante grandezza nazionale consentono questo e altro. Uomo di visione e di slanci anche coraggiosi, Emmanuelnon fa eccezione e non disdegna di usare le. Un anno fa aveva puntato il dito contro “la morte cerebrale” della Nato. Ora, in una chilometrica intervista rilasciata alla rivista Le grand continent, ha tra l’altro preso di petto personalmente, con singolare virulenza, il ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, per molti più semplicemente Akk. Già candidata alla successione di Angela Merkel, ma poi dimessasi dalla presidenza della Cdu per ...

HuffPostItalia : Le parole di Macron come spade affilate sui rapporti transatlantici - isabbah : @ugodiluca @StefanoSamma7 @AndreaStair Troppa confusione, mi meraviglia questo atteggiamento. I dati che vengono pu… - SoniaLaVera : RT @formichenews: Macron sbaglia su Usa e Ue. E l’Italia… Parla Pelanda Parole “storicamente perdenti. Altro che de Gaulle. La parità Usa-… - DiplomaziaTW : RT @formichenews: Macron sbaglia su Usa e Ue. E l’Italia… Parla Pelanda Parole “storicamente perdenti. Altro che de Gaulle. La parità Usa-… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Macron sbaglia su Usa e Ue. E l’Italia… Parla Pelanda Parole “storicamente perdenti. Altro che de Gaulle. La parità Usa-… -

Ultime Notizie dalla rete : parole Macron

Uomo di visione e di slanci anche coraggiosi, Emmanuel Macron non fa eccezione e non disdegna di usare le parole come spade affilate. Un anno fa aveva puntato il dito contro “la morte cerebrale” della ...Emanuel Macron si scaglia contro il New York Times e i media in lingua inglese per aver dato un'immagine negativa della Francia.