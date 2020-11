Grande Fratello Vip: Gregoraci e Selvaggia, rissa a un passo: furibonda lite (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le due concorrenti del GF Vip 5 non se le mandano a dire e danno vita a uno scontro molto forte all'interno della Casa più spiata d'Italia, che inizia oggi pomeriggio e prosegue fino alla sera L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le due concorrenti del GF Vip 5 non se le mandano a dire e danno vita a uno scontro molto forte all'interno della Casa più spiata d'Italia, che inizia oggi pomeriggio e prosegue fino alla sera L'articolo proviene da Gossip e Tv.

