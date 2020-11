Franceschini apre il tavolo tecnico per le riforme a favore dei lavoratori fragili dello spettacolo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Uno spiraglio di luce nella situazione difficile dei lavoratori fragili dello spettacolo, fermi dallo scorso marzo a causa della pandemia con i grandi eventi fermi in tutta Italia. Dopo le manifestazioni dei Bauli in piazza, La Musica che gira, i sindacati, gli appelli degli artisti, l’azione di Assomusica e non ultimo il Fondo Scena Unita lanciata da Fedez e altri 70 colleghi, arriva la comunicazione ufficiale dalle istituzioni per iniziare a lavorare a una profonda riforma del settore per garantire tutele (ad oggi assenti) a chi lavora in questo campo. MIBACT e il ministro Dario Franceschini hanno annunciato l’attivazione di un tavolo permanente per lo spettacolo e il cinema. Nella sezione per lo spettacolo dal vivo parteciperanno le seguenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Uno spiraglio di luce nella situazione difficile dei, fermi dallo scorso marzo a causa della pandemia con i grandi eventi fermi in tutta Italia. Dopo le manifestazioni dei Bauli in piazza, La Musica che gira, i sindacati, gli appelli degli artisti, l’azione di Assomusica e non ultimo il Fondo Scena Unita lanciata da Fedez e altri 70 colleghi, arriva la comunicazione ufficiale dalle istituzioni per iniziare a lavorare a una profonda riforma del settore per garantire tutele (ad oggi assenti) a chi lavora in questo campo. MIBACT e il ministro Dariohanno annunciato l’attivazione di unpermanente per loe il cinema. Nella sezione per lodal vivo parteciperanno le seguenti ...

FQMagazineit : Franceschini apre il tavolo tecnico per le riforme a favore dei lavoratori fragili dello spettacolo - clikservernet : Franceschini apre il tavolo tecnico per le riforme a favore dei lavoratori fragili dello spettacolo - Noovyis : (Franceschini apre il tavolo tecnico per le riforme a favore dei lavoratori fragili dello spettacolo) Playhitmusic… - annanamia : Ecco come lottizzano la cultura. Sgarbi smaschera i giochetti del Pd - Il Tempo - dario62bs : Il vile Franceschini che mette le mutande alle statue per non disturbare i musulmani, vuole vietarci di festeggiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini apre Franceschini apre il tavolo tecnico per le riforme a favore dei lavoratori fragili dello spettacolo Il Fatto Quotidiano Franceschini: “Una legge di sostegno alla filiera del libro, dagli autori ai lettori”

Secondo il titolare del MiBact è allo studio una legge che possa sostenere tutta la filiera del libro nel nostro Paese, coinvolgendo autori, ...

Al via #ioleggoperché. Franceschini: “Tavolo su legge per libro e lettura per sostenere il settore”

“Intendiamo sostenere un settore fondamentale, anche attraverso la partenza di un tavolo che ha cominciato ieri il proprio lavoro per dare al nostro Paese una legge che, come la legge per il cinema, a ...

Secondo il titolare del MiBact è allo studio una legge che possa sostenere tutta la filiera del libro nel nostro Paese, coinvolgendo autori, ...“Intendiamo sostenere un settore fondamentale, anche attraverso la partenza di un tavolo che ha cominciato ieri il proprio lavoro per dare al nostro Paese una legge che, come la legge per il cinema, a ...