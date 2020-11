Ex fidanzato diffonde suo video hard privato: lei viene licenziata e umiliata pubblicamente (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una giovane donna, maestra d’asilo, invia un video hard all’uomo che frequenta, nonché delle foto intime: la relazione tra i due termina e lui decide di condividere le foto con gli amici del calcetto. Lei, che aveva mandato foto e video a mero scopo privato, viene messa alla gogna: non solo la sua intimità viene violata da colui di cui si fidava, ma il video viene visto dalla moglie di uno degli amici, che lo mostra alla direttrice dell’asilo in cui la donna lavora. Risultato? La donna, già umiliata pubblicamente, viene licenziata e la stessa direttrice vìola la sua privacy raccontando pubblicamente cos’è accaduto. Solo la forza d’animo della giovane vittima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una giovane donna, maestra d’asilo, invia unall’uomo che frequenta, nonché delle foto intime: la relazione tra i due termina e lui decide di condividere le foto con gli amici del calcetto. Lei, che aveva mandato foto ea mero scopomessa alla gogna: non solo la sua intimitàviolata da colui di cui si fidava, ma ilvisto dalla moglie di uno degli amici, che lo mostra alla direttrice dell’asilo in cui la donna lavora. Risultato? La donna, giàe la stessa direttrice vìola la sua privacy raccontandocos’è accaduto. Solo la forza d’animo della giovane vittima ...

