Eni | da progetti conservazione foreste Redd+ compensate emissioni Co2 per 1 | 5 mln ton

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Eni, grazie alla valorizzazione di interventi di conservazione delle foreste in Africa, ha conseguito la prima generazione di crediti di carbonio per la compensazione di emissioni Ghg equivalenti a 1,5 milioni di tonnellate di CO2. I crediti sono stati generati dal progetto Redd+ Luangwa Community Forest Project (Lcfp) nella Repubblica dello Zambia, in cui Eni è da oltre un anno attivamente coinvolta. Lcfp fa parte dei progetti volti alla protezione e conservazione delle foreste nel continente africano, in linea col framework Redd+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), definito dalle Nazioni Unite (United Nations Framework Convention on Climate Change – Undccc). Eni fa riferimento a tale framework e ...

