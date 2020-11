“Ecco cosa contiene una mascherina dopo soli 20 minuti”, ma chi pubblica non sa di cosa parla (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ecco cosa contiene una mascherina dopo soli 20 minuti”, grida a gran voce un post che vorrebbe mettere in guardia i genitori dal far indossare il dispositivo di protezione ai propri bambini. Ciò che vediamo è una piastra – calmi, ci arriviamo – che conterrebbe funghi e batteri – calmi, ci arriviamo – che secondo la letteratura dei disinformatori seriali e dei condivisori compulsivi verrebbero così assorbiti dai bambini “costretti” a indossare la mascherina durante le ore di scuola. Il post si presenta come l’ennesima immagine con didascalia senza fonti, un tipo di contenuto dal quale in questo articolo vi avevamo invitato a diffidare. Questa immagine mostra cosa contiene ... Leggi su bufale (Di mercoledì 18 novembre 2020)una20, grida a gran voce un post che vorrebbe mettere in guardia i genitori dal far indossare il dispositivo di protezione ai propri bambini. Ciò che vediamo è una piastra – calmi, ci arriviamo – che conterrebbe funghi e batteri – calmi, ci arriviamo – che secondo la letteratura dei disinformatori seriali e dei condivisori compulsivi verrebbero così assorbiti dai bambini “costretti” a indossare ladurante le ore di scuola. Il post si presenta come l’ennesima immagine con didascalia senza fonti, un tipo di contenuto dal quale in questo articolo vi avevamo invitato a diffidare. Questa immagine mostra...

lucatremolada : Criteri diversi per definire chi è ricoverato, dati incerti sul totale dei posti disponibili. E nessuna informazion… - mante : Ecco cosa succede quando i dati fanno schifo. Che non sappiamo niente di niente. - fanpage : Le persone positive possono infettare altri animali, e qualora il #Covid_19 iniziasse a diffondersi in varie specie… - clikservernet : “Ecco cosa contiene una mascherina dopo soli 20 minuti”, ma chi pubblica non sa di cosa parla - cristianomeoni : RT @iltirreno: ??Toscana zona rossa, le regole. In alcuni casi è autorizzato lo sconfinamento in deroga ai divieti. Le commissioni, la bici,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cosa Allarme pensioni e previdenza per gli italiani. Cosa sapere (e fare) prima che sia troppo tardi. Fortune Italia