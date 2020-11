Disastro nomine, Conte si finge “cuor di leone”: «È colpa mia». Poi: «I ministri erano d‘accordo» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fa l’eroe a metà, Giuseppe Conte. Coraggioso ma non troppo. «Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine». Il premier lo dice in un colloquio con Repubblica, nel quale spiega la propria scelta di designare l’ex rettore della Sapienza quale commissario alla sanità calabrese. Incarico al quale Gaudio ha rinunciato. «L’ho scelto io», afferma il premier. «Sia per Zuccatelli che per Gaudio, c’è stato il pieno confronto e la condivisione con tutti i ministri coinvolti». Conte: «Le responsabilità ricadono su di me» «Le responsabilità», ammette il presidente del Consiglio, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fa l’eroe a metà, Giuseppe. Coraggioso ma non troppo. «Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti». Il premier lo dice in un colloquio con Repubblica, nel quale spiega la propria scelta di designare l’ex rettore della Sapienza quale commissario alla sanità calabrese. Incarico al quale Gaudio ha rinunciato. «L’ho scelto io», afferma il premier. «Sia per Zuccatelli che per Gaudio, c’è stato il pieno confronto e la condivisione con tutti icoinvolti».: «Le responsabilità ricadono su di me» «Le responsabilità», ammette il presidente del Consiglio, ...

Dopo il no di Eugenio Gaudio, Conte difende il ministro Speranza e dice che le nomine sono una sua responsabilità. Mentre il fondatore di Emergency da oggi sarà nella regione, dopo l’intesa con la Pro ...

Caos Sanità in Calabria, Forza Italia: “Il governo non ne azzecca una”

“Continua senza sosta la telenovela dei commissari alla sanità in Calabria. Il governo non ne azzecca una e dopo aver ignorato per mesi e mesi cosa accadeva alla sanità regionale ha collezionato una g ...

